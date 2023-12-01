إخلاء مدارس في مدينة بنجالورو بالهند بعد تهديدات بوجود قنابل

(MENAFN
- Al-Bayan)
ألغت 15 مدرسة في مدينة بنجالورو بالهند الدراسة اليوم الجمعة بعد رسائل بريد إلكتروني تهدد بوجود قنابل وأخلت المباني في حين بدأت الشرطة وفرق المفرقعات في جهود البحث.
وتعد مدينة بنجالورو مركزا للتكنولوجيا ومعروفة أيضا باسم "وادي السيليكون في الهند" إذ يوجد بها شركات متعددة الجنسيات مثل أمازون وجوجل التابعة لألفابت.
وقال بي. داياناندا، كبير ضباط الشرطة في المدينة، إنه على ما يبدو أن رسائل البريد الإلكتروني هذه كاذبة.
وأضاف داياناندا لرويترز "في العام الماضي أُرسلت رسائل بريد إلكتروني كاذبة مماثلة وعلى ما يبدو أن (الرسائل الجديدة) هذه كاذبة أيضا".
وأشار إلى أن بنجالورو لم تصل إلى حد إغلاق جميع المدارس وأردف "أرسلنا فرق مكافحة الأعمال التخريبية إلى جميع المدارس".
وتلقت ست مدارس في بنجالورو تهديدات مشابهة في أبريل عام 2022.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN01122023000110011019ID1107521363
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.