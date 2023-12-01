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إخلاء مدارس في مدينة بنجالورو بالهند بعد تهديدات بوجود قنابل

12/1/2023 7:24:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ألغت 15 مدرسة في مدينة بنجالورو بالهند الدراسة اليوم الجمعة بعد رسائل بريد إلكتروني تهدد بوجود قنابل وأخلت المباني في حين بدأت الشرطة وفرق المفرقعات في جهود البحث.

وتعد مدينة بنجالورو مركزا للتكنولوجيا ومعروفة أيضا باسم "وادي السيليكون في الهند" إذ يوجد بها شركات متعددة الجنسيات مثل أمازون وجوجل التابعة لألفابت.

وقال بي. داياناندا، كبير ضباط الشرطة في المدينة، إنه على ما يبدو أن رسائل البريد الإلكتروني هذه كاذبة.

وأضاف داياناندا لرويترز "في العام الماضي أُرسلت رسائل بريد إلكتروني كاذبة مماثلة وعلى ما يبدو أن (الرسائل الجديدة) هذه كاذبة أيضا".

وأشار إلى أن بنجالورو لم تصل إلى حد إغلاق جميع المدارس وأردف "أرسلنا فرق مكافحة الأعمال التخريبية إلى جميع المدارس".

وتلقت ست مدارس في بنجالورو تهديدات مشابهة في أبريل عام 2022.


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