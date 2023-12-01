موجة جديدة من الجرحى تتدفق على مستشفيات غزة المنهكة

استغاث رجل يحمل صبيا مصابا في رأسه الذي ينزف طالبا المساعدة في مستشفى ناصر بجنوب غزة. وبكت فتاة بينما كان أحد المسعفين يفحص عينيها بعد أن وصلت في سيارة إسعاف مع رجل غائب عن الوعي فقد الجزء العلوي من قدمه اليسرى.

وانتظر صبي وجهه مغطى بالدماء العلاج في حالة ذهول.

فبعد ساعتين فقط من انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس)، قالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة إن 32 شخصا قتلوا بالفعل في قصف إسرائيلي.

وأظهرت لقطات لرويترز من مجمع ناصر الطبي، ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة، تدفقا متواصلا من الجرحى من الأطفال والبالغين بينما يقف آخرون في الخارج ينتحبون بجانب جثث ذويهم الذين فارقوا الحياة في الغارات.

وتقول منظمات إغاثة والأمم المتحدة إنه لم يعد يعمل سوى عدد قليل من المنشآت الصحية في القطاع الذي دكه القصف، وإنها ليست في وضع يمكنها من التعامل مع موجة جديدة من الإصابات.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الخميس "تفتقر المستشفيات في جميع أنحاء غزة إلى الإمدادات الأساسية والأطقم الطبية والوقود لتقديم الرعاية الصحية الأولية على النطاق المطلوب، ناهيك عن معالجة الحالات المستعجلة".

وكان عدد سكان غزة 2.3 مليون نسمة قبل أن تبدأ إسرائيل القصف والغزو البري ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أدى لمقتل 1200 شخص واقتياد 240 رهينة إلى غزة.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقا بها إن أكثر من 15 ألفا من سكان غزة قد تأكد مقتلهم، كما أن آلافا آخرين مفقودون ويعتقد أنهم تحت الأنقاض. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 80 بالمئة من السكان ربما فروا من ديارهم.

وأكد ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة، إن "أعمال القتال الدائرة أصابت النظام الصحي في غزة بالشلل".

وأضاف للصحفيين في اتصال مصور عن بعد إن غزة "لا تتحمل فقدان مستشفيات أو أسرة مستشفيات أخرى ... نحن قلقون بشدة من استئناف العنف".





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