توقف دخول شاحنات المساعدات إلى غزة بعد استئناف القصف الإسرائيلي

أكدت مصادر أمنية ومن منظمات الإغاثة المصرية أن دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بين مصر وغزة توقف اليوم الجمعة في أعقاب استئناف إسرائيل حملتها العسكرية بعد هدنة استمرت أسبوعا.

وزادت المساعدات التي تم تسليمها عبر معبر رفح خلال الهدنة لكن مسؤولي الإغاثة قالوا إنها لا تزال أقل كثيرا من الاحتياجات.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز