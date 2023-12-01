توقف دخول شاحنات المساعدات إلى غزة بعد استئناف القصف الإسرائيلي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت مصادر أمنية ومن منظمات الإغاثة المصرية أن دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بين مصر وغزة توقف اليوم الجمعة في أعقاب استئناف إسرائيل حملتها العسكرية بعد هدنة استمرت أسبوعا.
وزادت المساعدات التي تم تسليمها عبر معبر رفح خلال الهدنة لكن مسؤولي الإغاثة قالوا إنها لا تزال أقل كثيرا من الاحتياجات.
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