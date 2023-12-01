أجبره على أسلوب جديد.. تعادل باريس القاتل أمام نيوكاسل يطفئ نار الخليفي

تخلى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عن عادته بعد التعادل القاتل لفريقه أمام نيوكاسل يونايتد (1-1)، مساء الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن الخليفي توجه إلى غرفة الملابس الخاصة بلاعبي باريس في ملعب حديقة الأمراء، عقب التعادل بصعوبة في الثواني الأخيرة أمام نيوكاسل، رغم معاناته من صعوبة في الحركة بسبب عملية جراحية أجراها مؤخراً في الركبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخليفي المعروف بعصبيته وطباعه الحادة، لم يضرب الطاولة بقبضة يده كما هو معتاد، بل تحدث مع اللاعبين بهدوء، وكان حريصاً على تحفيزهم بكلمات إيجابية.

وينتظر باريس سان جيرمان مواجهة مصيرية خارج ملعبه أمام بوروسيا دورتموند، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لدوري الأبطال، في الوقت الذي ضمن فيه الفريق الألماني تأهله، حيث يتصدر ترتيب المجموعة بـ 10 نقاط، ويأتي بعده باريس بـ 7 نقاط، ثم ميلان ونيوكاسل بـ 5 نقاط.

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