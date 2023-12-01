الأمين العام للأمم المتحدة يبدي أسفه العميق لاستئناف القتال في غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن "أسفه العميق" لاستئناف القتال في قطاع غزة بعد هدنة استمرت سبعة أيام في رسالة الجمعة عبر منصة اكس، مبديا أمله في تجديد الهدنة.

صباح الجمعة، انتهت الهدنة في قطاع غزة التي بدأ سريانها في 24 نوفمبر. واستأنف الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية وقصفه المدفعي فيما عاودت حركة حماس إطلاق الصواريخ باتجاه الدولة العبرية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا بينهم أطفال في قطاع غزة مع استئناف الأعمال العسكرية.

وأضاف غوتيريش بعد ساعات قليلة على استئناف الجيش الإسرائيلي قصف غزة "ما زلت آمل التمكن من تجديد الهدنة. استئناف العمليات العسكرية يظهر أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني فعلي".

وتم الالتزام بالهدنة بعد سبعة أسابيع من قصف إسرائيلي مدمر على قطاع غزة جاء ردا على هجوم دام غير مسبوق شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية.

وأسفر الهجوم عن سقوط نحو 1200 قتيل في إسرائيل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية. ويقدّر الجيش الإسرائيلي عدد الأشخاص الذين احتجزوا واقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة في الهجوم بنحو 240.

وتوعّدت إسرائيل حماس بـ"القضاء" عليها، وأوقع القصف المكثف على غزة والذي ترافق اعتبارا من 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، قرابة 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس.

بدورها أسفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة لانتهاء الهدنة في قطاع غزة منددة بالذين قرروا "استئناف قتل الأطفال".

وأوضح الناطق باسم اليونيسف جيمس إلدر لصحافيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من غزة إن "الوضع الإنساني في غزة خطر لدرجة أن أي شيء آخر غير السلام الدائم والمساعدات الطارئة على نطاق واسع سيعني كارثة لأطفال غزة".

وقال إلدر إن الحالة "المتردية" للصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي في القطاع، تهدد بإحداث "كارثة ذات حجم لا مثيل له لأطفال غزة".

وأضاف أن "عدم التحرك يعطي الضوء الأخضر لقتل الأطفال"، معتبرا أن من غير المسؤول التفكير بأن هجمات جديدة على الشعب في غزة قد تؤدي إلى أي شيء آخر سوى مذبحة".

وشدد على أن "من المقلق جدا أن نسمع كيف تمكن البعض من التغاضي عن الوفيات المأساوية لهؤلاء الأطفال، والآن يبدو أنهم مرتاحون لوقوع الفظائع - الهجمات - التي تبدأ مجددا".

ورأى أن "قبول التضحية بالأطفال في غزة يعد استسلاما للإنسانية ... هذه فرصتنا الأخيرة قبل أن نخوض مرة أخرى في شرح سبب عدم إيقاف مأساة أخرى كان من الممكن تجنبها كليا".

وقال إلدر إنه زار الأطفال في مستشفى ناصر بخان يونس في جنوب قطاع غزة مع استئناف الأعمال القتالية الجمعة.

وأضاف أنه خلال الهدنة "بدأت لمحات من الطفولة تعود شيئا فشيئا" إلى الأطفال المصابين والجرحى.

لكنه قال إنه مع بدء الانفجارات "في لحظة... رأيت الخوف يعود والطفولة تتراجع".





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