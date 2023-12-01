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إصابتان بالرصاص الحي وحالات اختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

12/1/2023 7:14:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- أصيب شابان بالرصاص الحي، وعدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق باسم المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي صوب المشاركين، ما أدى لإصابة شابين بالفخذ، نقلا إثرها الى مستشفى قلقيلية، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.

وأضاف أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، بينهم نساء وأطفال، جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة المئات من أبناء القرية، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وعدوانه على قطاع غزة.

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