إصابتان بالرصاص الحي وحالات اختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN- أصيب شابان بالرصاص الحي، وعدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
وأفاد الناطق باسم المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي صوب المشاركين، ما أدى لإصابة شابين بالفخذ، نقلا إثرها الى مستشفى قلقيلية، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.
وأضاف أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، بينهم نساء وأطفال، جرى علاجهم ميدانيا.
وانطلقت المسيرة من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة المئات من أبناء القرية، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وعدوانه على قطاع غزة.
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