كوب 28 يناقش التحذيرات العالمية بشأن تداعيات تغير المناخ

MENAFN - Palestine News Network ) دبي/PNN- يستعد زعماء من جميع أنحاء العالم لإلقاء كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتحدث الكثيرون عن المصاعب التي يواجهونها نتيجة التأثيرات المناخية التي تشهدها بلدانهم.

وسيستمع مؤتمر (كوب28) أيضًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي سلط الضوء، مرارًا، على قضية تغير المناخ قبل أن يعتلي زعماء من العالم، بمن فيهم الرئيس الكيني وليام روتو، والأمير السعودي محمد بن سلمان آل سعود المنصة.

ومن المقرر أن تضطلع الوفود واللجان الفنية، اليوم الجمعة، بعيدًا عن الجلسات الرئيسية للمؤتمر، بمهمة ضخمة تتمثل في تقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف العالمية للتصدي لتغير المناخ، لا سيما هدف اتفاقية باريس الذي ينص على حد ارتفاع درجة حرارة العالم عند درجتين مئويتين فوق درجات حرارة ما قبل عصر الثورة الصناعية.

ويقول علماء إن تجاوز الحد الأقصى الموضوع لارتفاع درجة حرارة العالم سيتسبب في إحداث تداعيات كارثية لتغير المناخ لا يمكن إصلاحها.

ونشرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مسودتها الأولية لما يمكن أن يكون بمثابة نموذج لاتفاق نهائي يتم التوصل إليه في إطار قمة (كوب28) والتي تنتهي في 12 ديسمبر.

وتضم المسودة "الركائز الأساسية" للتوصل إلى نتيجة سياسية وتتضمن عدة خيارات للتصدي لواحدة من أشد القضايا تعقيدا في القمة وهي تحديد دور الوقود الأحفوري في المستقبل وإلى أي مدى يمكن استخدامه.

وينطوي أحد الخيارات على إدراج التزامات بالتخفيض التدريجي أو التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري والتوقف عن استخدام طاقة الفحم وزيادة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030.

وحققت القمة أيضًا انجازات مبكرة من خلال اعتماد صندوق جديد لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الكوارث المناخية المكلفة.

رويترز