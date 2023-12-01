الاحتلال يواصل حصار بلدة عقربا جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس 1-12-2023 وفا- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لبلدة عقربا جنوب نابلس، وفرض حصار عليها، منذ الساعة العاشرة من مساء أمس.
وأفاد رئيس بلدية عقربا صلاح جابر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال ما زالت تفرض حصارا على البلدة، بعد أن أغلقت مداخلها ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وأجرت تحقيقا ميدانيا مع المواطنين، كما فتشت تسجيلات الكاميرات في المحلات التجارية والمنازل.
وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم ثلاثة مواطنين من عمال غزة المتواجدين في البلدة، وهم: زياد الفيراني ونجله أدهم، ومحمود فؤاد محمود الفيراني.
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