الاحتلال يواصل حصار بلدة عقربا جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس 1-12-2023 وفا- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لبلدة عقربا جنوب نابلس، وفرض حصار عليها، منذ الساعة العاشرة من مساء أمس.

وأفاد رئيس بلدية عقربا صلاح جابر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال ما زالت تفرض حصارا على البلدة، بعد أن أغلقت مداخلها ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وأجرت تحقيقا ميدانيا مع المواطنين، كما فتشت تسجيلات الكاميرات في المحلات التجارية والمنازل.

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم ثلاثة مواطنين من عمال غزة المتواجدين في البلدة، وهم: زياد الفيراني ونجله أدهم، ومحمود فؤاد محمود الفيراني.