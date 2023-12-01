(صور)- إصابات بمنازل وسيارات في مستوطنات غلاف غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- نقلت محطات تلفزة عبرية نبأ تسجيل إصابات بمنازل وسيارات داخل بلدات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، الجمعة، نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من غزة.

وقالت القناة“13” إنه تم رصد إلحاق أضرار بـ 4 منازل في إحدى المستوطنات الإسرائيلية دون أن تسمّيها.

كما أشارت إلى إصابة سيارة في بلدة“شاعر هانيغيف” نتيجة سقوط صاروخ دون تسجيل إصابات بشرية.

من جهتها، قالت القناة“12” الإسرائيلية:“سقط صاروخ على إحدى البلدات المجاورة لقطاع غزة (لم تسمّها)، لم تقع إصابات بشرية، فيما تسبب بأضرار في الممتلكات”.

وأضافت:“أصيبت إحدى سكان (مستوطنة) سديروت بجروح طفيفة بعد إصابتها وهي في طريقها إلى المنطقة المحمية، وقد تلقت العلاج الطبي الأولي وتم نقلها من قبل نجمة داود الحمراء إلى مستشفى بارزيلاي في عسقلان”.

وكانت صفارات الإنذار دوّت بشكل متواصل داخل البلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، وكذلك في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل، بعيد انتهاء الهدنة الإنسانية واستئناف الحرب على غزة.

واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة فور انتهاء الهدنة المؤقتة، حيث استهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وصباح الجمعة، انتهت الهدنة المؤقتة في القطاع التي أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.



