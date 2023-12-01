65 شهيدا وعشرات المصابين منذ انتهاء الهدنة
التاريخ
12/1/2023 7:13:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل شرق رفح جنوبي قطاع غزة، واستشهد 4 آخرون في قصف على منزل في مخيم يبنا وسط رفح.
وبذلك يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 65 منذ انتهاء الهدنة الإنسانية، واستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة صباح اليوم الجمعة.
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