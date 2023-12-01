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65 شهيدا وعشرات المصابين منذ انتهاء الهدنة

12/1/2023 7:13:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل شرق رفح جنوبي قطاع غزة، واستشهد 4 آخرون في قصف على منزل في مخيم يبنا وسط رفح.


وبذلك يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 65 منذ انتهاء الهدنة الإنسانية، واستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة صباح اليوم الجمعة.


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