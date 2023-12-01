وزارة الصحة بغزة: الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى

وزارة الصحة بغزة: الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى
التاريخ
12/1/2023 7:13:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
أكدت وزارة الصحة بغزة أن الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى منذ تجدد القصف على غزة صباح اليوم الجمعة.
وأوضحت الوزارة أن الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات، نتيجة العدد الكبير من الإصابات.
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