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رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني: البحرين تمتلك تجربة عالميّة رائدة في الحماية القانونية للمرأة

12/1/2023 6:17:59 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، وللمرأة البحرينية والمجتمع بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية.

وأشاد بالمستوى الذي وصلت إليه المرأة البحرينية، وبما حققته من إنجازات رائدة في كافة المجالات والميادين، ودورها المحوري في مسيرة التطور والبناء والنماء في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، لافتًا إلى الدور المحوري الذي قادته صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، في ترجمة تلك التطلعات الملكية السامية، وفي النقلة العصرية التي تنعم بها المرأة البحرينية.

وبيّن المستشار حمزة أن مملكة البحرين تمتلك تجربة رائدة في الحماية القانونية التي تحظى بها المرأة، مشيرًا إلى أن تلك الحماية قد بلغت مستويات متقدمة وأصبحت نموذجًا عالميًا، خصوصًا وأن سعي المملكة مستدام في ظل تضافر جهود كافة الجهات والأطراف المعنية بالعمل التشريعي لتعزيز تلك الحماية وتدعيمها وتقويتها وتحديثها، بما يضمن تمتع المرأة البحرينية بحماية قانونية منصفة وعادلة وحقوق تنسجم ومسؤولياتها الوطنية ودورها المحوري في مسيرة العمل الوطني.

MENAFN01122023000055011008ID1107521173

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