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إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالي القطاع

12/1/2023 6:14:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الجمعة، إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالي القطاع.


وأضاف في بيان صحفي، أنه بذلك يرتفع عدد الشاحنات التي تم إرسالها منذ بداية الهدنة في 24 تشرين الثاني الماضي إلى 310 شاحنات .


وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة قال، إن قوات الاحتلال تتحكم في مسار المساعدات الطبية التي تدخل إلى غزة، مشيراً إلى أن حجم ما دخل من مساعدات طبية إلى المستشفيات لم يصل إلى المستوى المأمول.

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