15 شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل في حي الشجاعية

15 شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل في حي الشجاعية
التاريخ
12/1/2023 6:14:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة، إن 15 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على منازل في حي الشجاعية شرق غزة، ما يرفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 54 منذ استئناف العدوان الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة.
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