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كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بعبوة شواظ شمال مدينة غزة

12/1/2023 6:14:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) انها استهدفت دبابةً صهيونيةً بعبوة "شواظ" شمال مدينة غزة اليوم الجمعة.

وكانت قد أعلنت انها قصفت عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية، وأكدت أن القصف رد على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

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