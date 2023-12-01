كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بعبوة شواظ شمال مدينة غزة

كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بعبوة شواظ شمال مدينة غزة
التاريخ
12/1/2023 6:14:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) انها استهدفت دبابةً صهيونيةً بعبوة "شواظ" شمال مدينة غزة اليوم الجمعة.
وكانت قد أعلنت انها قصفت عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية، وأكدت أن القصف رد على استهداف المدنيين في قطاع غزة.
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