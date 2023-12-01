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مفوض أممي: استئناف الأعمال القتالية في غزة أمر كارثي

12/1/2023 6:14:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك أن استئناف الأعمال القتالية في غزة "أمر كارثي"، وحث في بيان "جميع الأطراف والدول التي لها تأثير على مضاعفة الجهود، على الفور، لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومن أجل حقوق الإنسان".




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