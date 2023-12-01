مفوض أممي: استئناف الأعمال القتالية في غزة أمر كارثي

مفوض أممي: استئناف الأعمال القتالية في غزة أمر كارثي
التاريخ
12/1/2023 6:14:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك أن استئناف الأعمال القتالية في غزة "أمر كارثي"، وحث في بيان "جميع الأطراف والدول التي لها تأثير على مضاعفة الجهود، على الفور، لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومن أجل حقوق الإنسان".
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