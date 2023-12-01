3500 مواطن مقدسي فقط يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-
أدى 3500 مواطن مقدسي فقط صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى المبارك، بسبب اجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون وصول المصلين إليه، للجمعة الثامنة على التوالي.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المصلين الذين حاولوا الدخول إلى المسجد الاقصى والتصدي لإجراءاتها، قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد المبارك.
كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تجاه المواطنين لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.
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