3500 مواطن مقدسي فقط يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-أدى 3500 مواطن مقدسي فقط صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى المبارك، بسبب اجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون وصول المصلين إليه، للجمعة الثامنة على التوالي.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المصلين الذين حاولوا الدخول إلى المسجد الاقصى والتصدي لإجراءاتها، قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد المبارك.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تجاه المواطنين لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.



