الأمم المتحدة تندد بـاستئناف قتل الأطفال في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) جينيف/PNN-أسفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، لانتهاء الهدنة في قطاع غزة منددة بالذين قرروا "استئناف قتل الأطفال".

وأوضح الناطق باسم اليونيسف جيمس إدلر لصحافيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من غزة "عدم التحرك يعطي الضوء الأخضر لقتل الأطفال" مضيفا "من غير المسؤول التفكير بأن هجمات جديدة على الشعب في غزة قد تؤدي إلى أي شيء آخر سوى مذبحة".

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، إنه يأسف لاستئناف العمليات العسكرية في غزة بعد انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس.

وكتب جوتيريش على منصة التواصل الاجتماعي إكس "يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية بدأت مرة أخرى في غزة. العودة إلى الأعمال القتالية تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

رويترز

