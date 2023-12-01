الأردن يدين استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) عمان /PNN- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض وإدانة المملكة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على غزة.

وأكد ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.

وشدد القضاة على أن استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، كما شدد على ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، لا سيما النساء والأطفال، مجددا دعوته للمجتمع الدولي للتحرك فورا لفرض وقف لإطلاق النار .

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أ.ش/ م.ب