المتطرف بن غفير يدعو إلى“سحق غزة بكل قوة”

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى“سحق غزة بكل قوة”، وذلك عقب استئناف الهجمات على القطاع بعد انتهاء الهدنة المؤقتة صباح اليوم الجمعة.

كما دعا زعيم حزب“القوة اليهودية” اليميني المتطرف في تغريدة على منصة“إكس”، إلى“احتلال قطاع غزة من قبل إسرائيل”.

وأضاف:“من أجل الأطفال الذين لم يعودوا بعد، ومن أجل القتلى الذين لن يعودوا بعد الآن، وحتى لا تعود أهوال 7 أكتوبر/ تشرين الأول أبدا، يجب أن نعود ونسحق غزة بكل ما أوتينا من قوة، وأن ندمر حماس وأن نعود إلى قطاع غزة، بلا تنازلات، بلا صفقات”.

وانتهت صباح الجمعة، هدنة مؤقتة بين“حماس” وإسرائيل أنجزت بوساطة قطرية مصرية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأعلنت الإذاعة الرسمية الفلسطينية، استشهاد 54 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة صباح اليوم.