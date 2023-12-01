ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بذكرى العيد الوطني

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بذكرى العيد الوطني
التاريخ
12/1/2023 6:06:46 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ثونجلون سيسوليث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، ضمنها سموه أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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