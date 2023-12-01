ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائباه بذكرى اليوم الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا سموه بمسيرة الإنجازات التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات والميادين، وبالمكانة المرموقة التي حظيت بها وسط المجتمع الدولي، متمنيًا سموه لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة.
كما أعرب سموه عن بالغ الاعتزاز والتقدير بمستوى عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما يجمعهما من وشائج قربى وروابط تاريخية وثيقة، مؤكدًا سموه أهمية مواصلة العمل على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد على تعاقب حقب الأزمان بين القيادتين والشعبين الشقيقين، ومواصلة تنمية مسارات العمل والتنسيق المشترك والدفع بها قدمًا نحو فصاءاتٍ أوسع، بما يلبي الطموحات والتطلعات ويحقق مصالحهما وأهدافهما المشتركة.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب سموه فيهما عن خالص تهانيه وتمنياته لسموهما بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
MENAFN01122023000055011008ID1107521092
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.