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ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائباه بذكرى اليوم الوطني

12/1/2023 6:06:45 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا سموه بمسيرة الإنجازات التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات والميادين، وبالمكانة المرموقة التي حظيت بها وسط المجتمع الدولي، متمنيًا سموه لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة.

كما أعرب سموه عن بالغ الاعتزاز والتقدير بمستوى عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما يجمعهما من وشائج قربى وروابط تاريخية وثيقة، مؤكدًا سموه أهمية مواصلة العمل على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد على تعاقب حقب الأزمان بين القيادتين والشعبين الشقيقين، ومواصلة تنمية مسارات العمل والتنسيق المشترك والدفع بها قدمًا نحو فصاءاتٍ أوسع، بما يلبي الطموحات والتطلعات ويحقق مصالحهما وأهدافهما المشتركة.

كما بعث ‏صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب سموه فيهما عن خالص تهانيه وتمنياته لسموهما بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

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