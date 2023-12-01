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وزيرة الصحة: دور فاعل للمرأة البحرينية في الدفع بمسيرة التنمية وتحقيق مكاسب رائدة

12/1/2023 6:06:45 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أنّ الدعم المتواصل الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، عزّز من إسهامات المرأة البحرينية وتقدّمها على جميع الأصعدة.
كما أشادت وزيرة الصحة بالدور الريادي الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، في تعزيز مفهوم تكافؤ الفرص لتعزيز تقدّم مكانة المرأة، مما أثرى المجتمع البحريني بتفعيل دور المرأة في الدفع بمسيرة التنمية وتحقيق مكاسب رائدة تتجلى من خلالها أهداف المجلس الأعلى للمرأة وسلسلة إنجازاته العديدة المحققة.
جاء ذلك خلال احتفال وزارة الصحة بموظفاتها بمناسبة يوم المرأة البحرينية، والذي يقام هذا العام تحت شعار:" المرأة في التنمية الشاملة"، تقديرًا وتكريمًا واستحقاقًا لمسيرة عطاء المرأة البحرينية، حيث أعربت الوزيرة عن فخرها واعتزازها بعطاء جميع النساء في القطاع الصحي وجهودهن المقدّرة في خدمة الوطن والمواطن، ومتمنّية لهن المزيد من التقدم والرقي.
من جانبها، ألقت الدكتورة سامية علي بهرام الوكيل المساعد للصحة العامة رئيس لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة، كلمة، أشادت خلالها بالعطاء المخلص والدور المثمر للمرأة في خدمة القطاع الصحي بشكل عام وفي شتى المجالات، منوهةً بالمبادرات والجهود المقدمة من جانب المرأة وما تقدمه من مساعي مقدرة وطاقات متفانية في العمل والإنجاز في مجال عملها.
كما أعربت بهرام في هذه المناسبة عن عظيم الفخر والاعتزاز بما تحقق للمرأة البحرينية من مكاسب عديدة، نتيجة الدعم والرعاية التي تحظى بها المرأة البحرينية من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، والتي ساهمت في تعزيز تقدّمها على كافة الأصعدة لتتبوأ أرفع المناصب محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وقام قسم التغذية بإدارة الصحة العامة بالتعاون مع لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة بتنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة بالنادي الصحي التابع للوزارة.

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