وزيرة الصحة: دور فاعل للمرأة البحرينية في الدفع بمسيرة التنمية وتحقيق مكاسب رائدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أنّ الدعم المتواصل الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، عزّز من إسهامات المرأة البحرينية وتقدّمها على جميع الأصعدة.
كما أشادت وزيرة الصحة بالدور الريادي الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، في تعزيز مفهوم تكافؤ الفرص لتعزيز تقدّم مكانة المرأة، مما أثرى المجتمع البحريني بتفعيل دور المرأة في الدفع بمسيرة التنمية وتحقيق مكاسب رائدة تتجلى من خلالها أهداف المجلس الأعلى للمرأة وسلسلة إنجازاته العديدة المحققة.
جاء ذلك خلال احتفال وزارة الصحة بموظفاتها بمناسبة يوم المرأة البحرينية، والذي يقام هذا العام تحت شعار:" المرأة في التنمية الشاملة"، تقديرًا وتكريمًا واستحقاقًا لمسيرة عطاء المرأة البحرينية، حيث أعربت الوزيرة عن فخرها واعتزازها بعطاء جميع النساء في القطاع الصحي وجهودهن المقدّرة في خدمة الوطن والمواطن، ومتمنّية لهن المزيد من التقدم والرقي.
من جانبها، ألقت الدكتورة سامية علي بهرام الوكيل المساعد للصحة العامة رئيس لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة، كلمة، أشادت خلالها بالعطاء المخلص والدور المثمر للمرأة في خدمة القطاع الصحي بشكل عام وفي شتى المجالات، منوهةً بالمبادرات والجهود المقدمة من جانب المرأة وما تقدمه من مساعي مقدرة وطاقات متفانية في العمل والإنجاز في مجال عملها.
كما أعربت بهرام في هذه المناسبة عن عظيم الفخر والاعتزاز بما تحقق للمرأة البحرينية من مكاسب عديدة، نتيجة الدعم والرعاية التي تحظى بها المرأة البحرينية من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، والتي ساهمت في تعزيز تقدّمها على كافة الأصعدة لتتبوأ أرفع المناصب محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وقام قسم التغذية بإدارة الصحة العامة بالتعاون مع لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة بتنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة بالنادي الصحي التابع للوزارة.
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