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رئيس مجلس النواب يهنئ دولة الإمارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

12/1/2023 6:06:44 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضمنها معاليه خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأشاد بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور متواصل وتعاون مستمر في كافة المسارات، بفضل رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأكد حرص مجلس النواب على مواصلة التعاون البرلماني والعمل الثنائي مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، من أجل دعم وتوطيد العلاقات المشتركة، لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، داعيًا المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب الإماراتي الشقيق بالخير والنماء، والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين.

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