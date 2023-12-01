رئيس مجلس النواب يهنئ دولة الإمارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضمنها معاليه خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأشاد بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور متواصل وتعاون مستمر في كافة المسارات، بفضل رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وأكد حرص مجلس النواب على مواصلة التعاون البرلماني والعمل الثنائي مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، من أجل دعم وتوطيد العلاقات المشتركة، لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، داعيًا المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب الإماراتي الشقيق بالخير والنماء، والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين.
MENAFN01122023000055011008ID1107521090
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.