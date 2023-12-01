رئيس المجلس الوطني للفنون يشيد ببرامج ومشاريع المجلس الأعلى للمرأة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون أن الأول من ديسمبر يمثل فرصة ثمينة للإحتفاء بالمرأة البحرينية وبدورها الريادي في رفد المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، من خلال اسهاماتها في كافة المجالات التنموية وتحقيقها للنجاحات والانجازات في مسيرة التقدم والنماء والتميز في كافة المجالات
ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
بمناسبة احتفال المملكة بيوم المرأة البحرينية، معربًا عن إشادته بالبرامج والمشاريع التي يضطلع بها المجلس الاعلى للمرأة والتي تصب في دعم تقدم المرأة البحرينية وتمكينها للمساهمة في النهضة الرائدة لمملكة البحرين من خلال تنفيذ برامج نوعية ومبادرات رفيعة استطاعت المرأة من خلالها أن تحقق العديد من المكتسبات التي أضيفت إلى سجلات المملكة من خلال تمثيلها المشرف في المحافل الدولية ، مشيدًا في هذا الصدد بالدعم والمساندة المستمرة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله للمرأة البحرينية في جميع مجالات الفنون.
وأكد الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة بهذه المناسبة بأن المجلس الوطني للفنون يدعم الرسالة الإنسانية للمجلس الأعلى للمرأة لتحقيق المزيد من الانطلاق للمرأة البحرينية بما يسهم في توفير المناخ المناسب لها وتعزيز مكانتها بما يحقق النهضة التنموية الشاملة، معربًا معاليه عن صادق تمنياته للمرأة البحرينية بمواصلة مشوار عطاءها الفاعل في المجتمع البحريني .
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