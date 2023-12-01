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رئيس المجلس الوطني للفنون يشيد ببرامج ومشاريع المجلس الأعلى للمرأة

12/1/2023 6:06:44 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون أن الأول من ديسمبر يمثل فرصة ثمينة للإحتفاء بالمرأة البحرينية وبدورها الريادي في رفد المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، من خلال اسهاماتها في كافة المجالات التنموية وتحقيقها للنجاحات والانجازات في مسيرة التقدم والنماء والتميز في كافة المجالات

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
بمناسبة احتفال المملكة بيوم المرأة البحرينية، معربًا عن إشادته بالبرامج والمشاريع التي يضطلع بها المجلس الاعلى للمرأة والتي تصب في دعم تقدم المرأة البحرينية وتمكينها للمساهمة في النهضة الرائدة لمملكة البحرين من خلال تنفيذ برامج نوعية ومبادرات رفيعة استطاعت المرأة من خلالها أن تحقق العديد من المكتسبات التي أضيفت إلى سجلات المملكة من خلال تمثيلها المشرف في المحافل الدولية ، مشيدًا في هذا الصدد بالدعم والمساندة المستمرة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله للمرأة البحرينية في جميع مجالات الفنون.

وأكد الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة بهذه المناسبة بأن المجلس الوطني للفنون يدعم الرسالة الإنسانية للمجلس الأعلى للمرأة لتحقيق المزيد من الانطلاق للمرأة البحرينية بما يسهم في توفير المناخ المناسب لها وتعزيز مكانتها بما يحقق النهضة التنموية الشاملة، معربًا معاليه عن صادق تمنياته للمرأة البحرينية بمواصلة مشوار عطاءها الفاعل في المجتمع البحريني .

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