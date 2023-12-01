الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: المرأة البحرينية شريك أساسي في عملية النهضة والتنمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّد الشيخ محمد بن خليفة بن عبد الله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الدور الهام الذي تقوم به المرأة البحرينية في دعم مختلف مسارات التنمية، وبما يصب نحو تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، منوّهًا بما توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، من دعم لرفع حصيلة إنجازات المرأة البحرينية في مسيرة العمل الوطني.
جاء ذلك بمناسبة يوم المرأة البحرينية، والذي يحتفل به هذا العام تحت شعار "المرأة في التنمية الشاملة"، حيث أشاد سعادته بالمكانة المرموقة التي تتولاها المرأة البحرينية في شتى مواقع العمل والمناصب القيادية، وإسهاماتها البارزة فيما تحقق من منجزات ومكتسبات باعتبارها شريك أساسي في عملية النهضة والتنمية المستدامة، مثمّنًا جهود كافة منتسبات مؤسسة التنظيم العقاري وعطائهن المستمر على مختلف الأصعدة وبالاخص في النهوض بالقطاع العقاري وبما يصب نحو رفعة الوطن.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إنّ هذه المناسبة الوطنية الغالية تجعلنا نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز إنجازات المرأة البحرينية في القطاع العقاري وغيرها من القطاعات الواعدة والمجالات المحورية، إلى جانب دورها الفاعل في برامج التنمية في إطار من المساواة والعدالة والتنافسية وتكافؤ الفرص بين الجنسين، متطلعاً للمرأة البحرينية المزيد من التقدم والازدهار.
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