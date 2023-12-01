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الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: المرأة البحرينية شريك أساسي في عملية النهضة والتنمية

12/1/2023 6:06:44 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد الشيخ محمد بن خليفة بن عبد الله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الدور الهام الذي تقوم به المرأة البحرينية في دعم مختلف مسارات التنمية، وبما يصب نحو تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، منوّهًا بما توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، من دعم لرفع حصيلة إنجازات المرأة البحرينية في مسيرة العمل الوطني.

جاء ذلك بمناسبة يوم المرأة البحرينية، والذي يحتفل به هذا العام تحت شعار "المرأة في التنمية الشاملة"، حيث أشاد سعادته بالمكانة المرموقة التي تتولاها المرأة البحرينية في شتى مواقع العمل والمناصب القيادية، وإسهاماتها البارزة فيما تحقق من منجزات ومكتسبات باعتبارها شريك أساسي في عملية النهضة والتنمية المستدامة، مثمّنًا جهود كافة منتسبات مؤسسة التنظيم العقاري وعطائهن المستمر على مختلف الأصعدة وبالاخص في النهوض بالقطاع العقاري وبما يصب نحو رفعة الوطن.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إنّ هذه المناسبة الوطنية الغالية تجعلنا نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز إنجازات المرأة البحرينية في القطاع العقاري وغيرها من القطاعات الواعدة والمجالات المحورية، إلى جانب دورها الفاعل في برامج التنمية في إطار من المساواة والعدالة والتنافسية وتكافؤ الفرص بين الجنسين، متطلعاً للمرأة البحرينية المزيد من التقدم والازدهار.

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