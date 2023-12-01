رئيس جهاز الخدمة المدنية: دور ريادي ومحوري للمرأة البحرينية في تعزيز تقدم الوطن ورفعته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أشاد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية بدور المرأة البحرينية الريادي والفعال في بناء الوطن وتقدمه بكافة القطاعات، ومنها قطاع الخدمة المدنية، منوّها إلى دورها المحوري في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "المرأة في التنمية الشاملة".وأوضح رئيس جهاز الخدمة المدنية أن المرأة البحرينية كانت ولا زالت تضطلع بدور فاعل وإيجابي لا يمكن الاستغناء عنه في الارتقاء بالخدمة المدنية، كما أنها شريك أساسي لمواصلة مسيرة التطور والبناء في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وتنفيذ برامج وخطط الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .وأكد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة دور جهاز الخدمة المدنية في دعم المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في القطاع الحكومي، بما يواكب الجهود الوطنية التـي يقودها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، على صعيد تعزيز حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات، مضيفاً في هذا الصدد أن الدعم المستمر للمرأة البحرينية يأتي انطلاقًا من إيمان جهاز الخدمة المدنية بقدرة المرأة البحرينية على التميز والنجاح في شتى المواقع.



وبيّن أن جهاز الخدمة المدنية يعد شريكًا أساسيًا للمجلس الأعلى للمرأة، إذ يحرص على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص، حيث أصدر جهاز الخدمة المدنية تعليماته رقم (4) لسنة 2014م، بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، وذلك بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وفقًا للتعليمات التي جاءت مُفَصِلة لاختصاصات ومهام اللجنة، ومُبَيِنة لضوابط تشكيلها ومباشرة أعمالها، وذلك حرصًا من الجهاز على المتابعة الدورية والمستمرة للجهات الحكومية لتفعيل أو تشكيل لجنة تكافؤ الفرص.