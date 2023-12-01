رئيس جهاز الخدمة المدنية: دور ريادي ومحوري للمرأة البحرينية في تعزيز تقدم الوطن ورفعته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية بدور المرأة البحرينية الريادي والفعال في بناء الوطن وتقدمه بكافة القطاعات، ومنها قطاع الخدمة المدنية، منوّها إلى دورها المحوري في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "المرأة في التنمية الشاملة".
وأوضح رئيس جهاز الخدمة المدنية أن المرأة البحرينية كانت ولا زالت تضطلع بدور فاعل وإيجابي لا يمكن الاستغناء عنه في الارتقاء بالخدمة المدنية، كما أنها شريك أساسي لمواصلة مسيرة التطور والبناء في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وتنفيذ برامج وخطط الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .
وأكد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة دور جهاز الخدمة المدنية في دعم المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في القطاع الحكومي، بما يواكب الجهود الوطنية التـي يقودها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، على صعيد تعزيز حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات، مضيفاً في هذا الصدد أن الدعم المستمر للمرأة البحرينية يأتي انطلاقًا من إيمان جهاز الخدمة المدنية بقدرة المرأة البحرينية على التميز والنجاح في شتى المواقع.
وبيّن أن جهاز الخدمة المدنية يعد شريكًا أساسيًا للمجلس الأعلى للمرأة، إذ يحرص على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص، حيث أصدر جهاز الخدمة المدنية تعليماته رقم (4) لسنة 2014م، بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، وذلك بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وفقًا للتعليمات التي جاءت مُفَصِلة لاختصاصات ومهام اللجنة، ومُبَيِنة لضوابط تشكيلها ومباشرة أعمالها، وذلك حرصًا من الجهاز على المتابعة الدورية والمستمرة للجهات الحكومية لتفعيل أو تشكيل لجنة تكافؤ الفرص.
MENAFN01122023000055011008ID1107521087
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.