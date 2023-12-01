الشيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة تشيد بمشاركة المرأة البحرينية في عملية البناء والتقدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشادت سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة بمشاركة المرأة البحرينية ودورها الذي تؤديه مع أخيها الرجل في عملية البناء والتقدم والازدهار التي تشهدها مملكة البحرين بفضل المشروع النهضوي المبارك لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، والذي أعطى كل الدعم والمساندة للمرأة البحرينية لتتبوأ المراتب والمناصب الرفيعة، وما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
من أهتمام ودعم لدور المرأة البحرينية.
جاء ذلك بمناسبة احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام، والذي يأتى هذا العام تحت شعار "المرأة في التنمية الشاملة".
وأضافت سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة أن مملكة البحرين اليوم أصبحت وبفضل دور صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة البحرينية
أنموذجًا يحتذى به ويشار له بالبنان في مجال تمكين المرأة وتقدمها ودورها في مشاريع الدولة المختلفة، وبكل تأكيد فإن المرأة البحرينية تؤدي دورها بكل اقتدار ومهارة وتميز بفضل البرامج التطويرية والتخصصية للمجلس الأعلى للمرأة تحت رئاسة سموها الهادفة إلى تمكين المرأة البحرينية في جميع الميادين والتخصصات.
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