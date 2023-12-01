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الشيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة تشيد بمشاركة المرأة البحرينية في عملية البناء والتقدم

12/1/2023 6:06:42 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشادت سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة بمشاركة المرأة البحرينية ودورها الذي تؤديه مع أخيها الرجل في عملية البناء والتقدم والازدهار التي تشهدها مملكة البحرين بفضل المشروع النهضوي المبارك لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، والذي أعطى كل الدعم والمساندة للمرأة البحرينية لتتبوأ المراتب والمناصب الرفيعة، وما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
من أهتمام ودعم لدور المرأة البحرينية.

جاء ذلك بمناسبة احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام، والذي يأتى هذا العام تحت شعار "المرأة في التنمية الشاملة".

وأضافت سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة أن مملكة البحرين اليوم أصبحت وبفضل دور صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة البحرينية
أنموذجًا يحتذى به ويشار له بالبنان في مجال تمكين المرأة وتقدمها ودورها في مشاريع الدولة المختلفة، وبكل تأكيد فإن المرأة البحرينية تؤدي دورها بكل اقتدار ومهارة وتميز بفضل البرامج التطويرية والتخصصية للمجلس الأعلى للمرأة تحت رئاسة سموها الهادفة إلى تمكين المرأة البحرينية في جميع الميادين والتخصصات.

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