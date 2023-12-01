رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يؤكد أهمية دور المرأة البحرينية الريادي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أهمية دور المرأة البحرينية الريادي، وما أسهمت به وبكل اقتدار وتميز في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، والتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، لتؤدي المرأة دروها وتقدم عطائها في المجلات المختلفة.
جاء ذلك بمناسبة احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية، والذي يأتى هذا العام تحت شعار "المرأة في التنمية الشاملة".
وأشار رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى ما وصلت له المرأة البحرينية اليوم من مكانة متقدمة وريادية بفضل ما توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
من اهتمام بشئون المرأة في جميع المجالات، ومن خلال البرامج والمشاريع المتقدمة والمتطورة للمجلس الأعلى للمرأة، والتي أثمرت عن تأدية المرأة دورها القيادي مع أخيها الرجل في مختلف المشاريع الوطنية التنموية الشاملة وفي جميع القطاعات، وما يوكل لها من مهام قيادية كانت أهلاً لها.
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