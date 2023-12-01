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رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يؤكد أهمية دور المرأة البحرينية الريادي

12/1/2023 6:06:42 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أهمية دور المرأة البحرينية الريادي، وما أسهمت به وبكل اقتدار وتميز في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، والتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، لتؤدي المرأة دروها وتقدم عطائها في المجلات المختلفة.

جاء ذلك بمناسبة احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية، والذي يأتى هذا العام تحت شعار "المرأة في التنمية الشاملة".

وأشار رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى ما وصلت له المرأة البحرينية اليوم من مكانة متقدمة وريادية بفضل ما توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
من اهتمام بشئون المرأة في جميع المجالات، ومن خلال البرامج والمشاريع المتقدمة والمتطورة للمجلس الأعلى للمرأة، والتي أثمرت عن تأدية المرأة دورها القيادي مع أخيها الرجل في مختلف المشاريع الوطنية التنموية الشاملة وفي جميع القطاعات، وما يوكل لها من مهام قيادية كانت أهلاً لها.

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