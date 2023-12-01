مجموعة طيران الخليج تحتفي بمناسبة يوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جددت مجموعة طيران الخليج القابضة التزامها بتمكين وتقدم المرأة البحرينية العاملة في كافة الشركات المنضوية تحتها، وذلك في إطار احتفالها بيوم المرأة البحرينية 2023.
وذكرت أن عدد النساء يبلغ 1500 امرأة في طيران الخليج وشركة مطار البحرين وأكاديمية الخليج للطيران وشركة هلا بحرين، وقد ساهمن بفاعلية في تقدم قطاع الطيران في مملكة البحرين وتعزيز دوره في نمو الاقتصاد الوطني.
وقالت إنها تحتفي بتاريخ طويل في تمكين المرأة البحرينية عبر إتاحة الفرص المتكافئة في شغل المناصب القيادية والوظائف التشغيلية، وتأهيلهن لتمثيل قطاع الطيران في مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت أنها تلتزم بدعم التطور الوظيفي للنساء العاملات فيها وإيلائه الأولوية عبر الاستثمار في التدريب وإشراكهن في المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التي تسهم في استمرار نجاحهن.
وأقامت المجموعة فعاليات للاحتفال بيوم المرأة البحرينية بحضور السيد جيفري جوه الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، والقبطان وليد عبدالحميد العلوي الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، وعدد من كبار المسؤولين في المجموعة.
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