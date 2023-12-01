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مجموعة طيران الخليج تحتفي بمناسبة يوم المرأة البحرينية

12/1/2023 6:06:41 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جددت مجموعة طيران الخليج القابضة التزامها بتمكين وتقدم المرأة البحرينية العاملة في كافة الشركات المنضوية تحتها، وذلك في إطار احتفالها بيوم المرأة البحرينية 2023.

وذكرت أن عدد النساء يبلغ 1500 امرأة في طيران الخليج وشركة مطار البحرين وأكاديمية الخليج للطيران وشركة هلا بحرين، وقد ساهمن بفاعلية في تقدم قطاع الطيران في مملكة البحرين وتعزيز دوره في نمو الاقتصاد الوطني.

وقالت إنها تحتفي بتاريخ طويل في تمكين المرأة البحرينية عبر إتاحة الفرص المتكافئة في شغل المناصب القيادية والوظائف التشغيلية، وتأهيلهن لتمثيل قطاع الطيران في مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت أنها تلتزم بدعم التطور الوظيفي للنساء العاملات فيها وإيلائه الأولوية عبر الاستثمار في التدريب وإشراكهن في المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التي تسهم في استمرار نجاحهن.

وأقامت المجموعة فعاليات للاحتفال بيوم المرأة البحرينية بحضور السيد جيفري جوه الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، والقبطان وليد عبدالحميد العلوي الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، وعدد من كبار المسؤولين في المجموعة.

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