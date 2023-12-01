(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء خالص التهاني وأطيب التبريكات لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمناسبة يوم المرأة البحرينية، والذي يأتي تقديرًا وعرفانًا لدورها في النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، مؤكدًا سموه أن المرأة البحرينية حققت مكانة متميزة ومرموقة بمختلف القطاعات، وذلك بفضل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .
ونوه سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بما تحظى به المرأة البحرينية من رعاية واهتمام من قبل قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، وإطلاق سموها للعديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات المعززة لتقدم المرأة ورفعتها وزيادة مكتسباتها في شتى المجالات.
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