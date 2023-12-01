-->

Saturday, 02 December 2023 02:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشيخ عيسى بن علي: المرأة البحرينية حققت مكانة متميزة ومرموقة بمختلف القط‎اعات

12/1/2023 6:06:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء خالص التهاني وأطيب التبريكات لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمناسبة يوم المرأة البحرينية، والذي يأتي تقديرًا وعرفانًا لدورها في النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، مؤكدًا سموه أن المرأة البحرينية حققت مكانة متميزة ومرموقة بمختلف القطاعات، وذلك بفضل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

ونوه سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بما تحظى به المرأة البحرينية من رعاية واهتمام من قبل قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، وإطلاق سموها للعديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات المعززة لتقدم المرأة ورفعتها وزيادة مكتسباتها في شتى المجالات.

MENAFN01122023000055011008ID1107521082

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث