الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية: المرأة البحرينية سجلت إنجازات كبيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتور أحمد محمد الأنصاري، أنّ الدعم المستمر الذي تحظى به المرأة البحرينية، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، ساهم في تعزيز تقدم المرأة البحرينية في كافة المجالات والقطاعات الحيوية في المملكة.
وثمّن الدكتور الأنصاري الدور البارز والريادي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، والذي عزز حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات، حيث تعد المرأة البحرينية شريكًا أساسيًا في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم.
ولفت الدكتور الأنصاري إلى أنّ إسهامات المرأة البحرينية واضحة وجلية في مختلف المجالات، وخصوصًا في المجالات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وفي مقدمتها القطاع الصحي، وقامت المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
وأشاد الرئيس التنفيذي بالدور المتميز للمرأة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن المرأة تشغل حيزًا وافرًا من المناصب القيادية في الهيئة، وكذلك دورها ملموس في مختلف الأقسام والوحدات وتساهم في تجسيد أهداف الهيئة المتمثلة في تعزيز كفاءة القطاع الصحي في المملكة بأعلى مستويات الجودة والسلامة والتنافسية.
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