الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية: المرأة البحرينية سجلت إنجازات كبيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكّد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتور أحمد محمد الأنصاري، أنّ الدعم المستمر الذي تحظى به المرأة البحرينية، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، ساهم في تعزيز تقدم المرأة البحرينية في كافة المجالات والقطاعات الحيوية في المملكة.



وثمّن الدكتور الأنصاري الدور البارز والريادي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، والذي عزز حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات، حيث تعد المرأة البحرينية شريكًا أساسيًا في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم.



ولفت الدكتور الأنصاري إلى أنّ إسهامات المرأة البحرينية واضحة وجلية في مختلف المجالات، وخصوصًا في المجالات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وفي مقدمتها القطاع الصحي، وقامت المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.



وأشاد الرئيس التنفيذي بالدور المتميز للمرأة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن المرأة تشغل حيزًا وافرًا من المناصب القيادية في الهيئة، وكذلك دورها ملموس في مختلف الأقسام والوحدات وتساهم في تجسيد أهداف الهيئة المتمثلة في تعزيز كفاءة القطاع الصحي في المملكة بأعلى مستويات الجودة والسلامة والتنافسية.