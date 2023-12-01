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الأمين العام لمجلس التعليم العالي: المرأة البحرينية أصبحت نموذجا يحتذى به في المحافل الإقليمية والدولية

12/1/2023 6:06:37 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي احتفالاً بمناسبة يوم المرأة البحرينية، بحضور الدكتورة ديانا عبد الكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي.

وخلال الاحتفال، أكدت الدكتورة ديانا عبد الكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي، الدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، لكل ما من شأنه يدعم تقدم المرأة، ويعزز منجزاتها في مسيرة العمل الوطني.

وأشارت إلى الدور الريادي للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، لتعزيز دور المرأة البحرينية في مختلف المجالات حتى أصبحت إنجازاتها نموذجًا يحتذى به في المحافل الإقليمية والدولية.

بعدها، قامت الأمين العام لمجلس التعليم العالي بتكريم عدد من موظفات الأمانة العامة، بالإضافة إلى تكريم اللجنة المنسقة للحفل.

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