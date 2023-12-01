الأمين العام لمجلس التعليم العالي: المرأة البحرينية أصبحت نموذجا يحتذى به في المحافل الإقليمية والدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي احتفالاً بمناسبة يوم المرأة البحرينية، بحضور الدكتورة ديانا عبد الكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي.
وخلال الاحتفال، أكدت الدكتورة ديانا عبد الكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي، الدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، لكل ما من شأنه يدعم تقدم المرأة، ويعزز منجزاتها في مسيرة العمل الوطني.
وأشارت إلى الدور الريادي للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، لتعزيز دور المرأة البحرينية في مختلف المجالات حتى أصبحت إنجازاتها نموذجًا يحتذى به في المحافل الإقليمية والدولية.
بعدها، قامت الأمين العام لمجلس التعليم العالي بتكريم عدد من موظفات الأمانة العامة، بالإضافة إلى تكريم اللجنة المنسقة للحفل.
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