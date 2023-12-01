في الكرة النسائية هذه المرة.. السنغال تكرس عقدة مصر

خسر منتخب مصر للكرة النسائية، أمام نظيره السنغالي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في المغرب.

وشهدت السنوات الماضية عدة مواجهات جمعت بين المنتخبات المصرية ونظيرتها السنغالية، تفوق فيها الأخير بجدارة، تعد أبرزها نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي أقيم فبراير 2022، وانتهى بالتعادل السلبي قبل أن يحسم أسود التيرانغا نتيجة المباراة لصالحهم بفضل ركلات الترجيح، ويتوجون باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخ السنغال.

وفي مارس 2022، كرر منتخب السنغال تفوقه على نظيره المصري بركلات الترجيح أيضاً، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، واقتنص بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وأكمل منتخب السنغال للشباب تفوق أسود التيرانغا على الفراعنة، وفازوا عليهم في مارس من العام الجاري 2023، بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، التي أقيمت على أرض مصر.

وجاءت سيدات السنغال، لتكملن التفوق الكاسح لبلادهن على حساب مصر، بالفوز برباعية أحرزتها كل من مريم بابو، ونجوينار نداي، وهابساتو ديالو، وأنتا ديمبيلي.

وتقام مباراة العودة بين منتخبي السنغال ومصر للسيدات، 5 ديسمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.

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