بعد تعرضه للإصابة.. فاتي يستنجد ببرشلونة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ظهر أنسو فاتي نجم برشلونة المعار إلى برايتون الإنجليزي، في مقر البرسا، أمس الخميس، عقب ساعات من الكشف عن تفاصيل إصابته التي تعرض لها في أوتار الركبة اليمنى، وستبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فاتي سيقضي جزء من برنامجه التأهيلي في برشلونة، مشيرة إلى أن اللاعب تواجد بمقر تدريبات برشلونة رفقة شقيقه، ليكون تحت إشراف الخدمة الطبية بالنادي الكتالوني.
وأوضحت الصحيفة، أن فاتي استغل زيارته لبرشلونة، وقام بتحية زملائه في البرسا، وتناول الطعام مع أليخاندرو بالدي الظهير الأيسر للبلوغرانا، الذي تربطه به علاقة صداقة قوية.
وتعرض فاتي للإصابة خلال مباراة برايتون ونوتنغهام فورست، السبت الماضي، بمنافسات الأسبوع 13 من الدوري الإنجليزي، ستتسبب في غيابه عن الملاعب فترة طويلة.
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