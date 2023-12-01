بعد تعرضه للإصابة.. فاتي يستنجد ببرشلونة

ظهر أنسو فاتي نجم برشلونة المعار إلى برايتون الإنجليزي، في مقر البرسا، أمس الخميس، عقب ساعات من الكشف عن تفاصيل إصابته التي تعرض لها في أوتار الركبة اليمنى، وستبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فاتي سيقضي جزء من برنامجه التأهيلي في برشلونة، مشيرة إلى أن اللاعب تواجد بمقر تدريبات برشلونة رفقة شقيقه، ليكون تحت إشراف الخدمة الطبية بالنادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة، أن فاتي استغل زيارته لبرشلونة، وقام بتحية زملائه في البرسا، وتناول الطعام مع أليخاندرو بالدي الظهير الأيسر للبلوغرانا، الذي تربطه به علاقة صداقة قوية.

وتعرض فاتي للإصابة خلال مباراة برايتون ونوتنغهام فورست، السبت الماضي، بمنافسات الأسبوع 13 من الدوري الإنجليزي، ستتسبب في غيابه عن الملاعب فترة طويلة.

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