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بفوزه على لاسك لينز.. ليفربول يحقق رقماً قياسياً غاب عنه 37 عامًا

12/1/2023 6:00:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح ليفربول في تحقيق رقم قياسي، غاب عن الريدز 37 عامًا، تحديداً منذ موسم 1986/1985، وذلك فوزه على لاسك لينز النمساوي بأربعة أهداف نظيفة، مساء أمس الخميس.

وكان ليفربول حجز مقعده في ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه على لاسك لينز النمساوي، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الأوروبية، وضمن الريدز تصدر المجموعة، مستفيداً من تعادل تولوز الفرنسي أمام سانت جيلواز البلجيكي في المباراة الأخرى التي تتبع نفس المجموعة، بعدما ابتعد عن الفريق الفرنسي بفارق 4 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية منافسات هذا الدور.

وجاءت رباعية ليفربول في مرمى لاسك لينز النمساوي، عن طريق كودي جاكبو (ثنائية)، ولويس دياز، ومحمد صلاح.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، حقق ليفربول الفوز في أول 10 مباريات خاضها هذا الموسم على ملعبه أنفيلد بجميع المسابقات، ليصل إلى هذا الرقم للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق للريدز الوصول إلى 10 انتصارات فيما أكثر على ملعبه، مواسم 1894/1893 (16 انتصاراً) و1973/1972 (11 انتصاراً)، وكانت آخر مرة موسم 1986/1985 (13 انتصارا).

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