بتوجيهات أحمد بن محمد.. انطلاق كأس الاتحاد لسباقات الصقور بالتلواح ديسمبر الجاري

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اتحاد الإمارات للصقور، وتزامناً مع احتفالات الدولة بعيدها الوطني الـ52، تنطلق كأس الاتحاد لسباقات الصقور "بالتلواح" فئة – فرخ والتي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع "مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث" خلال الفترة من 6 – 13 ديسمبر الجاري بميدان الروية في دبي.

ويأتي انطلاق الكأس للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الأولى من الحدث العام الماضي، وتزايد أعداد المشاركين الراغبين في الانضمام للسباق ضمن مختلف فئاته، ما يعكس الحرص المتنامي على المشاركة والتنافس في هذه البطولة القوية، لاسيما مع انطلاقها بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيدها الوطني، وسعي اللجنة المنظمة الدائم إلى تقديم أفضل المستويات في هذه الرياضة المرتبطة بالموروث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات، وكذلك التأكيد على أهمية هذا النوع من البطولات في إتاحة الفرصة أمام الصقّارين لإظهار قوة الإعداد ودرجة الجاهزية لخوص المسابقات التنافسية وتحقيق الأرقام والنتائج المتقدمة.

مناسبة رياضية مميزة

وفي هذه المناسبة أكد سعادة راشد بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، أن كأس الاتحاد لسباقات الصقور أصبحت وبفضل الدعم اللامحدود من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مناسبة رياضية مميزة يحرص مجتمع الصقّارة في دولة الإمارات على المشاركة في فئاتها المختلفة، نظراً لما تحمله من دلالات مهمة يأتي في مقدمتها تعزيز مفهوم الهوية الوطنية؛ الأمر الذي يتماشى مع أهداف الاتحاد بتأصيل الهوية الوطنية، إضافة إلى بناء قاعدة جماهيرية كبيرة من أفراد المجتمع تهتم برياضة الصقور وتنمّي مشاعر الفخر لديهم بموروثهم الوطني وعاداتهم وتقاليدهم العريقة.

مرجعية شاملة

وتمكنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الاتحاد لسباقات الصقور "بالتلواح" على مدار الأشهر الماضية، وبمجرد انتهاء النسخة الأولى، من وضع جميع التصورات اللازمة لإنجاح النسخة الحالية من البطولة، مع الاستفادة من مكتسبات العام الماضي في الوقوف على جوانب القوة ومعالجة التحديات لضمان خروج الحدث على الوجه الأكمل وبالصورة التي تليق بمكانة دولة الإمارات في قطاع الرياضات التراثية؛ ووفقاً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم والأهداف الاستراتيجية لاتحاد الإمارات للصقور، بتعزيز مسيرة رياضة الصقور وتمّكين منتسبيها من تحقيق النجاحات المنشودة، بما يسهم في نشرها ومضاعفة أعداد ممارسيها وترسيخ ثقافتها الممتدة على مدار عقود طويلة بفضل جهود الآباء والأجداد التي مثّلت أساساً قوياً ومرجعية شاملة لمختلف نواحي هذه الرياضة.



وتتضمن كأس الاتحاد 3 فئات، وتشمل أشواط الشيوخ، والعامة مفتوح، والعامة مُلّاك، بإجمالي 15 شوطاً، إذ تبلغ مسافة جميع السباقات 400 متراً في 4 مسابقات هي: (جير شاهين – جير تبع – بيور جير – قرموشة) بإجمالي جوائز يتجاوز 2 مليون درهم بواقع 1.428 مليون درهم للأشواط الرئيسية، و750 ألف درهماً للمراكز الثلاث الأولى لأشواط الكأس، عقب قرار مجلس إدارة الاتحاد بزيادة قيمة الجوائز انطلاقاً من أهدافه الرامية إلى تشجيع المشاركين

ودعم جهودهم الكبيرة طوال الموسم الرياضي وما يتضمنه من مسابقات مختلفة.





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