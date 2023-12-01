-->

Saturday, 02 December 2023 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة الفلسطينية بغزة: 14 قتيلاً وعشرات الجرحى بعد انتهاء الهدنة

12/1/2023 6:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الضحايا خلال ساعتين من انتهاء الهدنة جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة إلى 14 قتيلاً.

وجاء في بيان الصحة، أوردته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ارتفع عدد ضحايا مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وعشرات الجرحى".

كان مسعفون قد أعلنوا عن مقتل 8 فلسطينيين على الأقل في غارات شننها طائرات حربية إسرائيلية في قطاع غزة.

وبدأت هدنة من 4 أيام يوم الجمعة الماضي بين إسرائيل وحركة حماس بواسطة قطر ومصر، وتم تمديدها ثلاث مرات، وانتهت الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم دون الاتفاق على تمديدها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استأنف عملياته في غزة، واتهم حركة حماس بخرق شروط الهدنة وإطلاق النار باتجاه إسرائيل بإطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

من جهته قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الجيش الإسرائيلي "بدأ في مواصلة حربه الوحشية على قطاع غزة، وواصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".

وحمل المكتب الإعلامي المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة وذلك بعد منحه الضوء الأخضر لمواصلة الحرب".

وقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي ردا على هجوم غير مسبوق أطلقته حماس أدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي واحتجاز نحو 240 آخرين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN01122023000110011019ID1107521048

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث