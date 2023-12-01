الصحة الفلسطينية بغزة: 14 قتيلاً وعشرات الجرحى بعد انتهاء الهدنة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الضحايا خلال ساعتين من انتهاء الهدنة جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة إلى 14 قتيلاً.

وجاء في بيان الصحة، أوردته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ارتفع عدد ضحايا مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وعشرات الجرحى".

كان مسعفون قد أعلنوا عن مقتل 8 فلسطينيين على الأقل في غارات شننها طائرات حربية إسرائيلية في قطاع غزة.

وبدأت هدنة من 4 أيام يوم الجمعة الماضي بين إسرائيل وحركة حماس بواسطة قطر ومصر، وتم تمديدها ثلاث مرات، وانتهت الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم دون الاتفاق على تمديدها.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه استأنف عملياته في غزة، واتهم حركة حماس بخرق شروط الهدنة وإطلاق النار باتجاه إسرائيل بإطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.



من جهته قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الجيش الإسرائيلي "بدأ في مواصلة حربه الوحشية على قطاع غزة، وواصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".



وحمل المكتب الإعلامي المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة وذلك بعد منحه الضوء الأخضر لمواصلة الحرب".



وقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي ردا على هجوم غير مسبوق أطلقته حماس أدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي واحتجاز نحو 240 آخرين.

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