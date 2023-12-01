الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

نعى الديوان الملكي السعودي الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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