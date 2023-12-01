شرطة أبوظبي تدعو للالتزام بقواعد المرور خلال عطلة عيد الاتحاد

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وعدم قيادة المركبة بطيش وتهور أثناء الاحتفالات و الالتزام باشتراطات وضوابط تزيين المركبات وعدم التهور على الطرق، لتفادي وقوع الحوادث خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 52، وتمنت لهم قضاء إجازة آمنة وسعيدة.

وأكدت حرصها على توفير أجواء آمنة تساعد أفراد المجتمع على الاحتفال بهذه المناسبة من خلال منع حدوث كل ما قد يعكر صفوها، والتعامل مع الحالات الطارئة على الطرقات الرئيسة، والمناطق البرية، أو الأماكن المخصصة للاحتفالات.

وحثت شرطة أبوظبي الجمهور على التعاون مع توجيهات رجال الشرطة والأمن، التي تهدف إلى تحقيق سلامتهم خاصة المتواجدين في أماكن الاحتفالات ومرتادي المناطق البرية والابتعاد عن السلوكيات السلبية.

وأعلنت جاهزيتها لتأمين الاحتفالات وزيادة عدد الدوريات وتوزيعها حسب نقاط الكثافة المرورية على مراكز التسوق، وأماكن الفعاليات المختلفة بالإمارة لتعزيز الجوانب الأمنية فيها.

وحذرت من الوقوف فوق سطح المركبة أو الخروج من نوافذها أثناء سيرها، ومن القيام بحركات استعراضية والتهور على الطرق والتسبب في تعطيل حركة السير والمرور أو إغلاق الطريق على الآخرين وعدم الوقوف في الأماكن غير المخصصة.

وناشدت السائقين بضرورة الانتباه إلى حركة المشاة في مختلف الطرق وخفض السرعات بالقرب من أماكن عبورهم وإعطائهم الأولوية في العبور وزيادة الحرص والانتباه للأطفال خصوصاً بالقرب من الحدائق والأماكن السياحية.

وحثت الأسر على رقابة أبنائهم ، وعدم استغلال فرحة عيد الاتحاد بالاستعراض والتسابق بالمركبات على الطرق، مشددةً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على“المتهورين” الذين يعرّضون حياتهم، وحياة الآخرين للخطر.

ودعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى ضرورة توعية أبنائهم من مستخدمي الدراجات النارية بالالتزام بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة وخصوصا في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث، ونصحت مستخدمي الدراجات النارية بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس ، والملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات ، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات وتوافر صندوق الإسعافات الأولية .

وأشارت إلى استمرار العمل بمركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لمدن أبوظبي والعين والظفرة لتلقي المكالمات والبلاغات، وتأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت لتلبية النداءات العاجلة والحالات الطارئة وحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

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