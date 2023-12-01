-->

Saturday, 02 December 2023 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرطة أبوظبي تدعو للالتزام بقواعد المرور خلال عطلة عيد الاتحاد

12/1/2023 6:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وعدم قيادة المركبة بطيش وتهور أثناء الاحتفالات و الالتزام باشتراطات وضوابط تزيين المركبات وعدم التهور على الطرق، لتفادي وقوع الحوادث خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 52، وتمنت لهم قضاء إجازة آمنة وسعيدة.

وأكدت حرصها على توفير أجواء آمنة تساعد أفراد المجتمع على الاحتفال بهذه المناسبة من خلال منع حدوث كل ما قد يعكر صفوها، والتعامل مع الحالات الطارئة على الطرقات الرئيسة، والمناطق البرية، أو الأماكن المخصصة للاحتفالات.

وحثت شرطة أبوظبي الجمهور على التعاون مع توجيهات رجال الشرطة والأمن، التي تهدف إلى تحقيق سلامتهم خاصة المتواجدين في أماكن الاحتفالات ومرتادي المناطق البرية والابتعاد عن السلوكيات السلبية.

وأعلنت جاهزيتها لتأمين الاحتفالات وزيادة عدد الدوريات وتوزيعها حسب نقاط الكثافة المرورية على مراكز التسوق، وأماكن الفعاليات المختلفة بالإمارة لتعزيز الجوانب الأمنية فيها.

وحذرت من الوقوف فوق سطح المركبة أو الخروج من نوافذها أثناء سيرها، ومن القيام بحركات استعراضية والتهور على الطرق والتسبب في تعطيل حركة السير والمرور أو إغلاق الطريق على الآخرين وعدم الوقوف في الأماكن غير المخصصة.

وناشدت السائقين بضرورة الانتباه إلى حركة المشاة في مختلف الطرق وخفض السرعات بالقرب من أماكن عبورهم وإعطائهم الأولوية في العبور وزيادة الحرص والانتباه للأطفال خصوصاً بالقرب من الحدائق والأماكن السياحية.

وحثت الأسر على رقابة أبنائهم ، وعدم استغلال فرحة عيد الاتحاد بالاستعراض والتسابق بالمركبات على الطرق، مشددةً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على“المتهورين” الذين يعرّضون حياتهم، وحياة الآخرين للخطر.

ودعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى ضرورة توعية أبنائهم من مستخدمي الدراجات النارية بالالتزام بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة وخصوصا في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث، ونصحت مستخدمي الدراجات النارية بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس ، والملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات ، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات وتوافر صندوق الإسعافات الأولية .

وأشارت إلى استمرار العمل بمركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لمدن أبوظبي والعين والظفرة لتلقي المكالمات والبلاغات، وتأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت لتلبية النداءات العاجلة والحالات الطارئة وحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN01122023000110011019ID1107521045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث