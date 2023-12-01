ديربي الرياض.. رونالدو وبونو يقودان النصر والهلال

استقر الجهازين الفنيين لفريقي الهلال والنصر، على التشكيل الذي سيخوضان به مواجهة الديربي الليلة، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

وقرر جورجي جيسوس مدرب الهلال صاحب الأرض في هذه المواجهة، الدفع بالقوة الضاربة الأجنبية، مع إعادة محمد كنو لدكة بدلاء الهلال لصالح سافيتش، على أن يواصل محمد البريك شغل مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب ياسر الشهراني.

وعلى الناحية الأخرى، يفاضل لويس كاسترو مدرب النصر بين المدافعين علي لاجامي ومحمد آل فتيل، لتعويض غياب عبد الإله العمري.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال، كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك - علي البليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: برونو نيفيز - سافيتش - سالم الدوسري - مالكوم - ميشايل

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

فيما يتمثل التشكيل المتوقع للنصر في مواجهة الديربي، كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس - لابورت - لاجامي (آل فتيل) - سلطان الغنام

خط الوسط: بروزوفيتش - أوتافيو - فوفانا - ساديو ماني - تاليسكا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

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