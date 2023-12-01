السعودية تحتضن الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، السعودية لاستضافة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا، 2025/2024 و2026/2025.

وتشهد البطولة، مشاركة 24 نادياً سيتم توزيعها على قسمين، بحيث يضم كل قسم 12 نادياً في منطقتي الغرب والشرق، كي تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، لتحديد الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16.

وبحسب موقع الاتحاد الآسيوي، فإن الأدوار النهائية تشتمل على دور الثمانية والمربع الذهبي والنهائي، وتقام من مواجهة واحدة في السعودية.

ومن المقرر أن تقام الأدوار الحاسمة في دوري أبطال آسيا 2025/2024 خلال الفترة من 25 أبريل حتى 4 مايو 2025، حيث يحصل الفائز باللقب على الجائزة المالية الأكبر على الإطلاق، والبالغة 12 مليون دولار.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيانه: "تبلغ قيمة الجائزة المالية 3 أضعاف الجائزة البالغة 4 ملايين دولار المخصصة لبطل النسخة الحالية من البطولة، في حين يحصل صاحب المركز الثاني على 6 ملايين دولار، مقارنة بجائزة مليوني دولار المخصصة لوصيف النسخة الحالية".

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن فتح باب الدعوة بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر الماضي، أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل الإعراب عن رغبتها في استضافة الأدوار النهائية في دوري الأبطال، وذلك لمدة موسمين على الأقل.

وأعرب الاتحادان العراقي والسعودي، عن رغبتهما في الاستضافة، بحلول الموعد النهائي في 15 تشرين أول/أكتوبر 2023.

وأشار الاتحاد الآسيوي في بيانه، أنه تم اختيار الاتحاد السعودي "بعد تقييم البنية التحتية ومتطلبات الضيافة".

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