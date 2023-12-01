«آبل» تعلن أنها ستكون أول وأكبر عميل لمصنع تغليف الرقائق في أمريكا

أعلنت شركة "آبل" أنها ستكون أول وأكبر عميل لمصنع تغليف الرقائق بقيمة ملياري دولار، الذي تبنيه شركة "أمكور تكنولوجي"، في ولاية "أريزونا" الأمريكية.

وتدعم الشراكة جهود شركة التكنولوجيا الرئيسية لتصنيع المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة، وسط توترات جيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد.

من خلال منشأتها الجديدة، قالت شركة "أمكور"، التي تقدم خدمات تغليف واختبار أشباه الموصلات أنها تمكن سلسلة توريد أشباه الموصلات الأمريكية الأكثر مرونة.

وستعالج المنشأة الجديدة في مدينة "بيوريا" بولاية "أريزونا"، التي من المتوقع أن توظف حوالي ألفي شخص، لدى اكتمالها، رقائق شركة "آبل"، التي يتم إنتاجها، في شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية القريبة أو "تي.إس.إم.سي"، حيث تعتبر شركة "آبل" أكبر عميل.

وعند اكتمالها، ستكون المنشأة الجديدة، أكبر منشأة تعبئة، متقدمة، يتم الاستعانة فيها بمصادر خارجية في أمريكا.