«آبل» تعلن أنها ستكون أول وأكبر عميل لمصنع تغليف الرقائق في أمريكا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة "آبل" أنها ستكون أول وأكبر عميل لمصنع تغليف الرقائق بقيمة ملياري دولار، الذي تبنيه شركة "أمكور تكنولوجي"، في ولاية "أريزونا" الأمريكية.
وتدعم الشراكة جهود شركة التكنولوجيا الرئيسية لتصنيع المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة، وسط توترات جيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
من خلال منشأتها الجديدة، قالت شركة "أمكور"، التي تقدم خدمات تغليف واختبار أشباه الموصلات أنها تمكن سلسلة توريد أشباه الموصلات الأمريكية الأكثر مرونة.
وستعالج المنشأة الجديدة في مدينة "بيوريا" بولاية "أريزونا"، التي من المتوقع أن توظف حوالي ألفي شخص، لدى اكتمالها، رقائق شركة "آبل"، التي يتم إنتاجها، في شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية القريبة أو "تي.إس.إم.سي"، حيث تعتبر شركة "آبل" أكبر عميل.
وعند اكتمالها، ستكون المنشأة الجديدة، أكبر منشأة تعبئة، متقدمة، يتم الاستعانة فيها بمصادر خارجية في أمريكا.
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