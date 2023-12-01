محمد بن زايد: باستضافتنا كوب 28 نلتزم بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن الإمارات

باستضافتها (COP28)، التزمت بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: "عندما التزمنا باستضافة (COP28)، التزمنا بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي. وبالنظر إلى أن من أكبر العوائق أمام العمل المناخي العالمي نقص التمويل بصورة ميسرة وتكلفة مناسبة".

وأضاف سموه: "أعلنا اليوم خلال القمة العالمية للعمل المناخي عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة".