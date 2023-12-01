محمد بن زايد: باستضافتنا كوب 28 نلتزم بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن الإمارات
باستضافتها (COP28)، التزمت بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: "عندما التزمنا باستضافة (COP28)، التزمنا بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي. وبالنظر إلى أن من أكبر العوائق أمام العمل المناخي العالمي نقص التمويل بصورة ميسرة وتكلفة مناسبة".
وأضاف سموه: "أعلنا اليوم خلال القمة العالمية للعمل المناخي عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة".
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