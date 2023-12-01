تنظيم الاتصالات: 21.5 ألف شكوى على الخدمات منذ بداية العام بانخفاض بلغ 10% عن 2022

تقلصت شكاوى مشتركي خدمات قطاع الاتصالات منذ بداية العام الجاري بنحو

10% مقارنة بنفس الفترة من 2022 لتنخفض من 23.9 ألف شكوى إلى

21.5 ألف شكوى خلال العام الجاري 2023.



وأوضحت مؤشرات لهيئة تنظيم الاتصالات صادرة اليوم، أن معدل إغلاق الشكاوى تراوح بين 95 وحتى 99% وفق المشغلبن على مدار الفترة المنقضية من العام.



وأظهرت البيانات المدرجة ضمن

تقرير الشكاوى أو ما يعرف باسم "قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة" بأن معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول التي قدمت من قبل المشغلين لإغلاق الشكاوى تراوحت بين 73% و80%، في المقابل استقرت نسبة عدم الرضا خلال

تلك الفترة عند مستوى منخفض لتتراوح بين 6 و15% من إجمالي أصحاب الشكاوى.



وسجل شهر نوفمبر أقل معدل

خلال العام بنحو

1151 شكوى، حيث كانت نسبة الرضا عن حل الشكاوى ما بين 82 و90%.

وعلى صعيد التوزيع الشهري ظل شهر يناير

الأكثر في عدد شكاوى العملاء بنحو

2292 شكوى تلاه

كل

من شهري

أغسطس وسبتمبر، حيث سجل كل

منهما 2200 شكوى

فيما سجل

شهر مايو

ثالث أكبر حصة من الشكاوى بنحو

2120 شكوى.