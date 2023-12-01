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بلينكن يغادر إسرائيل فور استئناف الأعمال القتالية

12/1/2023 5:15:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-
أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غادر إسرائيل إلى الإمارات بعد دقائق من انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف القتال.

وذكرت المحطة الإذاعية أنه "بعد دقائق من استئناف الأعمال القتالية، أنهى بلينكن زيارته لإسرائيل وتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة".

يوم الخميس الماضي، زار وزير الخارجية الأمريكي، إسرائيل للمرة الرابعة منذ تصاعد النزاع في قطاع غزة. ونوقشت خلال اللقاءات مع القيادة الإسرائيلية قضايا إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والجهود المبذولة لتحرير الرهائن المتبقين، وآفاق وقف تصعيد الصراع بشكل عام.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن "حركة حماس انتهكت وقف الأعمال القتالية وفتحت النار على الأراضي الإسرائيلية، واستأنف الجيش الإسرائيلي العمليات القتالية ضد الحركة الفلسطينية في قطاع غزة".

وانتهى وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحماس اليوم الجمعة في الساعة 7.00 (8.00 بتوقيت موسكو).

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أنه تم تمديد الهدنة ليوم واحد، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا.


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