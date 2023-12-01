إيران تحمّل إسرائيل مسؤولية استئناف الأعمال العسكرية في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) طهران/PNN-حمّلت إيران الجمعة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية استئناف الأعمال العسكرية في قطاع غزة مع انتهاء الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس في الصباح.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على منصة إكس أنه“بعد مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، بدأ المجرمون الصهاينة جولة جديدة من القتل والدمار في ظل الدعم المستمر من الحكومة الأمريكية”.

وأشار إلى“استئناف العدوان العسكري للنظام الصهيوني على غزة قبل دقائق من مغادرة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الأراضي المحتلة”.

وتابع:“من الواضح أنه بالإضافة إلى مجرمي النظام الصهيوني، فإن المسؤولية السياسية والقانونية عن استمرار العدوان واستمرار مذبحة الشعب الفلسطيني تقع على عاتق الحكومة الأمريكية وبعض الحكومات الداعمة لنظام الفصل العنصري هذا”.

وانتهت عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة حماس وإسرائيل في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه“استأنف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة” فيما دوت صفارات الإنذار من صواريخ في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع.

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حركة حماس بـ”خرق الاتفاق” و”إطلاق صواريخ”.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس سقوط ما لا يقل عن 32 شهيدا بينهم أطفال في قطاع غزة مع استئناف الأعمال العسكرية.

(أ ف ب)