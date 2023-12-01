قطر: المفاوضات لا تزال مستمرة بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني بهدف العودة للهدنة

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN- قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الجمعة إن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الإسرائيليين والفلسطينيين“بهدف العودة إلى حالة الهدنة”.

وقال البيان إن“استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة”.

وأعربت قطر في البيان ذاته عن أسفها“الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة دون التوصل لاتفاق على تمديدها”.

وشددت على“الالتزام مع شركاء الوساطة (مصر والولايات المتحدة) باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة”.

وطالبت“المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف القتال”.

وجددت قطر“إدانة استهداف المدنيين ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني غزة المحاصرين ومطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق قوافل الإغاثة دون عوائق”.

ويواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة بالرغم من استئناف القتال بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أفاد مصدر مطلع الجمعة.

وقال المصدر طالبا عدم كشف اسمه إن“المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسطين القطري والمصري تتواصل”، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إنه استأنف القتال في غزة مع انتهاء موعد الهدنة، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية تقصف جميع أنحاء القطاع.

واستشهد إثر الغارات عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.



