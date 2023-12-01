جيش الاحتلال يطلب من سكان مناطق شرق خان يونس التوجّه إلى رفح

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من سكان المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بإخلائها والتوجه لمدينة رفح.

جاء ذلك في منشورات ألقتها الطائرات الإسرائيلية، على البلدات الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاء في نص المنشورات الإسرائيلية:“إلى سكان (بلدات) القرارة وخزاعة وعبسان وبني سهيلا عليكم الإخلاء فوراً والتوجّه إلى الملاجئ في منطقة رفح (أقصى الجنوب)، مدينة خان يونس منطقة قتال خطيرة، لقد أعذر من أنذر”.

ويأتي الطلب رغم تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية على رفح، فور انتهاء الهدنة المؤقتة صباح الجمعة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

واستشهد 14 فلسطينياً، وأصيب آخرون، إثر استئناف القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع، خلال ساعتين من انتهاء الهدنة، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقبل نحو أسبوعين، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مناطق شرق خان يونس بإخلائها، وبدأ عمليات توغل بري محدودة فيها.

كما أرسل جيش الاحتلال، الأسبوع الماضي، رسائل نصية على هواتف عدد كبير من سكان المدينة قال فيها:“نداء إلى أهالي خان يونس. يعرف جيش الدفاع الإسرائيلي أن بمنطقتكم يوجد مخطوفون خبأتموهم. اعلموا أن جيش الدفاع سيقوم بمقاضاة كل شخص احتجز أو يحتجز مخطوفين”.

ومناطق شرق خان يونس غالبيتها أراض زراعية، ويتمركز على أطرافها عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وانتهت عند الساعة (05:00 ت.غ) من صباح الجمعة، الهدنة المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت بوساطة قطرية مصرية، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.