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مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون جنوب نابلس

12/1/2023 5:15:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- سرق مستوطنين اليوم الجمعة، ثمار الزيتون من أراضي خربة يانون التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس.

وقال رئيس محلي قروي يانون، راشد مرار لــلوكالة الرسمية إن عددا من المستوطنين شرعوا بسرقة وجني محصول الزيتون في الجهة الشرقية من الخربة، لأرض تعود لأحد المواطنين من قرية عقربا.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين منعوا المواطنين بالقوة، أكثر من مرة، من قطف ثمار الزيتون في هذه المناطق تحت تهديد السلاح، ليعودوا لسرقتها.

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