مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- سرق مستوطنين اليوم الجمعة، ثمار الزيتون من أراضي خربة يانون التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس.
وقال رئيس محلي قروي يانون، راشد مرار لــلوكالة الرسمية إن عددا من المستوطنين شرعوا بسرقة وجني محصول الزيتون في الجهة الشرقية من الخربة، لأرض تعود لأحد المواطنين من قرية عقربا.
يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين منعوا المواطنين بالقوة، أكثر من مرة، من قطف ثمار الزيتون في هذه المناطق تحت تهديد السلاح، ليعودوا لسرقتها.
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